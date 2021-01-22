لجنة إعداد المناهج تجتمع في الإيبارشية البطريركية

اجتمعت لجنة إعداد المناهج والمهرجان الإيبارشي بالإيبارشية البطريركية، وذلك بمقر مكتب التربية الدينية بالمقر البطريركي بكوبري القبة بمحافظة القاهرة.جاء ذلك بحضور الأب الدكتور يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية بالقاهرة وأعضاء اللجنة، وتضمن الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه فيما يخص المنهج الإيبارشي، وكذلك الكتاب الروحي الخاص بالمهرجان الإيبارشي للعام الحالي.