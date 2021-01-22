«كورونا» يؤدي إلى تراجع حوادث السير في ألمانيا

أدت جائحة كورونا إلى انخفاض كبير في عدد حوادث المرور التي وقعت في ألمانيا العام الماضي.فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الجمعة، أنه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضي، سجلت الشرطة 2.1 مليون حادث مرور على الطرق، بتراجع قدره 15.5% مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2019.وعزا المكتب هذا التراجع إلى انخفاض حجم حركة المرور نتيجة لقيود كورونا، وحسب البيانات، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن حوادث سير خلال الفترة الزمنية السابق ذكرها 2523 حالة وفاة، بتراجع قدره 10.4% مقارنة بنفس الفترة عام 2019.وانخفض عدد الحوادث التي أسفرت عن إصابات بنحو 11 في المئة إلى 247 ألفا و300 حادثة، وأصيب خلاها 305 آلاف و900 شخص، بتراجع قدره 14 في المئة مقارنة بعام 2019.