روسيا: إحباط هجوم إرهابي في بشكيريا بتخطيط هيئة تحرير الشام

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، عن إحباط هجوم إرهابي فى بشكيريا الروسية، تورطت فيه هيئة تحرير الشام في سوريا.وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال شخص على صلة بالهيئة كان يخطط لعملية إرهابية في جمهورية بشكيريا الروسية.وأضاف جهاز الأمن الفيدرالى أنه تم اعتقال شاب روسي من مواليد 1995 كان يعد لشن الهجوم المسلح على ضباط الأمن.وأضاف الأمن الروسي في بيان له، أنه تم ضبط أسلحة نارية ومكونات قنبلة يدوية الصنع في مخبأ الرجل.وأشار الأمن الروسى، إلى أنه تم فحص المراسلات الموجودة على أجهزته، وكشفت أنه كان يتلقى التعليمات اللازمة من أتباع تنظيم هيئة تحرير الشام من خارج روسيا.من جانبه، اعترف المتهم بالتخطيط للهجوم، قائلا في الإجابة عن سؤال رجل الأمن، بحسب ما نقلت وكالات روسية رسمية "في هذا المكان، كان يجب أن أحضر سلاحا وعبوة ناسفة لتفجير الناس".وأفادت وكالة الأمن الفيدرالية، فى وقت سابق من اليوم، بأنها أحبطت هجوما إرهابيا كان يحضره مراهق يبلغ من العمر 17 عاما في تامبوف.