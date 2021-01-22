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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فاوتشي»: يمكنني قول الحقيقة حول «كورونا» دون خوف بعد رحيل ترامب

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:26 ص
الدكتور أنتوني فاوتشي،
الدكتور أنتوني فاوتشي،
مروة عنبر
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صرح الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنه يشعر بالتحرر والقدرة على قول الحقيقة العلمية حول فيروس كورونا دون خوف، بعد رحيل الرئيس السابق دونالد ترامب.

وجاءت تصريحات فاوتشي، بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن استراتيجية وطنية لمكافحة كورونا، وفقًا لصحيفة «الجارديان».

وقال «فاوتشي»: «أحد الأشياء التي سنفعلها مستقبلا هي أن نكون شفافين تماما ومنفتحين وصادقين إذا ساءت الأمور، فلن نوجه أصابع الاتهام، ولكن سنعمل على تصحيح هذه الأخطاء وسنجعل كل ما نقوم به مبنيا على العلم والأدلة»، متابعًا:«أقول ذلك بعد محادثة أجريتها قبل 15 دقيقة مع الرئيس جو بايدن، وقال لي ذلك عدة مرات».

ووصف «فاوتشي» شعوره الحالي بالتحرر والقدرة على قول الحقيقة العلمية دون خوف من تداعيات مخالفة رأي الرئيس.

يذكر أن علاقة ترامب وفاوتشي اتسمت بالتوتر، وسبق أن وصف الرئيس السابق الطبيب الأمريكي بأنه كارثة، وهدد بإقالته من منصبه.

وأكد أن الإصابات بفيروس كورونا قد تكون على وشك الاستقرار في الولايات المتحدة، بناء على متوسط الإصابات في الأيام السبعة الأخيرة.

وأشار فاوتشى إلى أن لقاحات فيروس كورونا يمكن تعديلها لتضع في الحسبان السلالات الجديدة للفيروس، وإن السلالة التي ظهرت في جنوب أفريقيا مثيرة للقلق، لكنها لم تصل إلى الولايات المتحدة فيما يبدو.

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