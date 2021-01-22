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الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم أوروبا تنخفض بفعل تشديد القيود على السفر في منطقة اليورو

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:08 ص
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، إذ تضررت بفعل تشديد القيود على السفر في منطقة اليورو وبيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، بينما يترقب المستثمرون أحدث مجموعة من بيانات أنشطة الأعمال لقياس وتيرة التعافي من فيروس كورونا.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه صوب تسجيل مكسب أسبوعي محدود.

ونزلت أسهم لوفتهانزا الألمانية وإير فرانس نحو اثنين بالمئة، بينما هوى سهم مجموعة توي لتنظيم العطلات عشرة بالمئة بعد أن اقترح الاتحاد الأوروبي تصنيف مراكز تفشي إصابات كوفيد-19 كمناطق شديدة الخطورة وسيتعين على المسافرين من تلك المناطق إجراء اختبارات قبل المغادرة والخضوع للحجر الصحي.

ونزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بعد أن انتعشت مبيعات التجزئة على نحو ضعيف في ديسمبر، بينما ارتفع الدين العام لأعلى مستوياته منذ 1962.

ويترقب المستثمرون القراءات الأولية لآي.إتش.إس ماركت لمؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو والمملكة المتحدة لشهر يناير، والتي من المرجح أن تظهر انكماش أنشطة الأعمال مقارنة مع ديسمبر كانون الأول بسبب تجدد إجراءات العزل العام.

وارتفع سهم مجموعة الهندسة الألمانية سيمنس إيه.جي 4.1 بالمئة بعد أن أعلنت عن نتائج أولية أقوى من التوقعات للربع الأول مدفوعة بأداء قوي لقطاع الخدمات الرقمية.

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