



موعد صرف مرتبات شهر يناير ٢٠٢١ _ يوم 24 يناير مخصص، لصرف رواتب المجموعة الأولى البالغة ١١ وزارة هي (الداخلية_الصحة_التضامن الإجتماعي_والآثار_ والأوقاف_الزراعة _ الصناعة _ الطيران المدني البترول _ التجارة _البيئة) بالإضافة لـ 8 مديريات تابعة لهذه الوزارات.



وقررت وزارة المالية، يوم 25 يناير 2021، لصرف مرتبات المجموعة الثانية من العاملين بالدولة وهم على النحو التالى:



وزارة العدل والهيئات التابعة لها وهم:( النيابة العامة _هيئة النيابة الإدارية_ وهيئة قضايا الدولة _المحكمة الدستورية العليا _الجهاز المركزي للمحاسبات)، بالإضافة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وزارة التخطيط،وزارة الكهرباء والطاقة، وزارة التنمية المحلية.



موعد صرف مرتبات المجموعة الثالثة من مرتبات شهر يناير 2021 كما تصرف وزارة المالية، الدفعة الثالثة من مرتبات شهر يناير 2021، يوم الثلاثاء 26 يناير الجاري.. وهم كالتالى:



وزارة الشباب والرياضة، وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي وزارة الموارد المائية والري، وزارة الخارجية، وموظفي مديريات التربية والتعليم، والزراعة والطب البيطري ووزارة الشباب والرياضة.





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بالإضافة للهيئات المستقلة مثل رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء والأزهر الشريف من ضمن المجموعة الثالثة.



يذكر أنه تم تحديد يومين لمن لم يصرفوا رواتبهم من جميع الجهات الحكومية خلال الأيام المحددة لهم وهما يومان الأربعاء المقبل الأحد بعد المقبل 27 و31 يناير لصرف المرتبات.

بالإضافة للهيئات المستقلة مثل رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء والأزهر الشريف من ضمن المجموعة الثالثة.يذكر أنه تم تحديد يومين لمن لم يصرفوا رواتبهم من جميع الجهات الحكومية خلال الأيام المحددة لهم وهما يومان الأربعاء المقبل الأحد بعد المقبل 27 و31 يناير لصرف المرتبات.

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يناير الحالي ٢٠٢١ للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وفي الهيئات الحكومية المختلفة في الأيام المقبلة وستكون مدة صرف الرواتب 3 أيام بداية من يوم الأحد 24 يناير وحتى الثلاثاء 26 يناير، وتم إتخاذ هذا التقسيم في ضوء إجراءات مكافحة العدوى منعا لانتشار المزيد من العدوى في إطار موجة كورونا التي تشهدها البلاد.و سيتاح صرف هذه الرواتب عبر ماكينات الصرف الآلي atm المنتشرة في مختلف محافظات مصر، وذلك بعد تحويل رواتب الموظفين من خلال البنوك المتعاقدة مع الجهات الحكومية، وبالتسنيق مع البنك المركزي المصري.ويبلغ عدد الجهات الحكومية التي سيتم صرف رواتبها أكثر من 58 وزارة وجهة تابعة، ومستقلة وهيئة خدمية من الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة.وتستعرض "الدستور" في السطور التالية جدول صرف مرتبات شهر يناير ٢٠٢١ خلال الثلاثة أيام.