موعد صرف معاشات نقابة المعلمين يناير 2021

معاشات نقابة المعلمين يناير 2021

يترقب الكثير من المعلمين أصحاب المعاشات وفقا لتصريحات خلف الزناتي نقيب المعلمين موعد صرف المعاشات لـ 260 ألف عضو مستحق بإجمالي 90 مليون جنيه، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على تحسين الأوضاع المالية والخدمية للنقابة مما يساعدهم على الوفاء بالتزاماتها في صرف ما يقرب من نصف مليار جنيه سنويا للمعاش فقط.





صرف معاشات الورثة للمعلمين 2021

أكد نقيب المعلمين على صرف معاشات الورثة للحالات التي استوفت أوراقها في مواعيدها حيث تمكنت النقابة من توفير المبالغ المالية لذلك من خلال موارد النقابة وتم التنسيق مع بنك الاسكان والتعمير لإنهاء إجراءات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي وفقا لمواعيد محددة لمنع التكدس أمام الماكينات لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية.

تحسين أوضاع المعلمين 2021

ينتظر آلاف المعلمين تطبيق زيادة رواتب المعلمين والمعلمات لتحسين أوضاعهم المعيشية عقب موافقة مجلس النواب في أكتوبر الماضي والذي حدد يناير الجاري موعدًا لصرف الزيادة والتي تتراوح ما بين 325 إلى 475 جنيه شهريا بتكلفة إجمالية 6.1 مليار جنيه سنويا.





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