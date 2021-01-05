رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين يناير 2021

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:53 م
صرف معاشات
صرف معاشات
شيماء حسين
طباعة
يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي موعد صرف معاشات نقابة المعلمين يناير 2021، والتي حظيت على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة القليلة الماضية والتي يترقبها آلاف المعلمين في الأيام المقبلة وفقا لإعلان نقيب المعلمين.

معاشات نقابة المعلمين يناير 2021

يترقب الكثير من المعلمين أصحاب المعاشات وفقا لتصريحات خلف الزناتي نقيب المعلمين موعد صرف المعاشات لـ 260 ألف عضو مستحق بإجمالي 90 مليون جنيه، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على تحسين الأوضاع المالية والخدمية للنقابة مما يساعدهم على الوفاء بالتزاماتها في صرف ما يقرب من نصف مليار جنيه سنويا للمعاش فقط.

صرف معاشات الورثة للمعلمين 2021

أكد نقيب المعلمين على صرف معاشات الورثة للحالات التي استوفت أوراقها في مواعيدها حيث تمكنت النقابة من توفير المبالغ المالية لذلك من خلال موارد النقابة وتم التنسيق مع بنك الاسكان والتعمير لإنهاء إجراءات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي وفقا لمواعيد محددة لمنع التكدس أمام الماكينات لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية.

تحسين أوضاع المعلمين 2021

ينتظر آلاف المعلمين تطبيق زيادة رواتب المعلمين والمعلمات لتحسين أوضاعهم المعيشية عقب موافقة مجلس النواب في أكتوبر الماضي والذي حدد يناير الجاري موعدًا لصرف الزيادة والتي تتراوح ما بين 325 إلى 475 جنيه شهريا بتكلفة إجمالية 6.1 مليار جنيه سنويا.

اقرأ أيضاً

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

انطلاق أعمال القمة الخليجية بمشاركة قطر

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

الأهلى يوافق على اقتراح «موسيماني» بشأن الجهاز الفنى

الصور

image description

دمياط تتناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

«مياه أسيوط» تفتتح العيادة الطبية الشاملة بمركز خدمة العملاء

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

image description

«مياه أسيوط» تفتتح مركز خدمة العملاء السابع على مستوى المحافظة

image description

تنفيذ مجمع خدمات مركزية بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

وزير الخارجية يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية الـ41

مصدر بالتعليم: تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول متوقف على كورونا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تردد قنوات بانوراما 2021

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

السعودية تتيح التسجيل «أون لاين» للحصول على لقاح «كوورنا»

طرق تفادي العدوى بكورونا من شخص مصاب في المنزل

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عام جديد..هل من جديد؟!
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
المزيد

الثقافة

سيد عنبة: سيرة الظاهر بيبرس أعظم وأضخم منجزات بيرم التونسي

في الذكرى 60 لرحيله.. علاقة «بيرم التونسي» وثورة 23 يوليو

اللوحة الأخيرة للفنانة دينا محمود قبل رحيلها

محمود عبد الشكور: ممدوح عبد العليم كان جزءا من ذاكرتي وبهجتي