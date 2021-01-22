رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ممثلة منظمة الصحة العالمية فى لبنان: الوضع صعب وخطير

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:07 ص
الدكتورة إيمان الشنقيطى
الدكتورة إيمان الشنقيطى
مروة عنبر
طباعة
أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية فى لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطى، اليوم الجمعة، أن الوضع صعب وخطير والعمل على مستوى البلديات بات اليوم أقوى.

وتابعت الشنقيطى: "إذا استمررنا بالإغلاق، والتزم المواطنون بالإجراءات فيمكن خفض عدد من يحتاج للدخول إلى المستشفى".

وأضافت الشنقيطي فى حوار مع قناة «LBCI »اللبنانية، أنه إذا تم العمل بشراكة مستدامة مع ​البلديات،​ وكل الشركاء يمكن الوصول إلى مكان أفضل في مواجهة جائحة ​كورونا​، معربة عن أملها فى نهاية الأسابيع الأربعة أن تتعدل أرقام ​إصابات​ كورونا، وانخفاض عدد المرضى فى غرف العناية الفائقة.

وأوضحت الشنقيطي أن العمل اليوم هو لرفع القدرة الاستشفائية وعدد أسرة العناية الفائقة فى المستشفيات، وذكرت بأن 50 بالمائة من الخدمات الصحية اليوم فى لبنان اليوم عبر ​المستشفيات الحكومية،​ بعد أن كانت 10 بالمائة مقابل 90 بالمائة للمستشفيات الخاصة قبل جائحة كورونا​.

وشددت الشنقيطى على أنه لا توجد دراسة تؤكد أن دواء الإيفرمكتين فعال فى مواجهة عوارض كورونا، على الرغم بأن هناك تجارب سريرية عليه.

ولفتت إلى أن لبنان سيطعم ما بين 30 إلى 40 بالمائة من السكان، مشيرة إلى أن لقاح فايزر هو اللقاح الوحيد الذي أخذ موافقة حتى الساعة، واللقاحات الصينية وغيرها ما زالت محل دراسة حتى اليوم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

"ريمونتادا" أهلاوية على المقاولون العرب تقود المارد الأحمر لانتزاع الصدارة

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

الصحة: 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و54 حالة وفاة

ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»

الصور

image description

تحرير 20 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

توفير جهاز CbC لمركز الغسيل الكلوي بدمياط

image description

«صحة أسيوط» تكرم كوادرها الطبية لجهودهم في مكافحة كورونا

image description

محافظ أسيوط يكرم حسين الجندي بعد نقله للغربية

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 22-1-2021

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

خبير ألماني لا يستبعد حدوث موجة رابعة وخامسة من كورونا

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

«لؤلؤة» وغيرها.. المسلسلات الشتوية تجمع العائلة وتكسر كآبة «كورونا»

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 22-1-2021

أيام زمان

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

فؤاد المهندس: «الريحاني كان عصبي وأناني ومبيحبش حد يعارضه»

عمر خورشيد: أخذت حبوب مهدئة للعزف خلف أم كلثوم فنسيت اللحن

ماذا قال نزار قباني عن الجنس في أشعاره وانتحار شقيقته؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
ماجد حبته
بغداد من جديد!
المزيد

الثقافة

1984 رواية أعادت للأذهان الذكرى الـ71 لرحيل جورج أوريل

«منشورات إبييدي» تتعاقد مع الكاتب شريف عبدالهادي

مشاركون بندوة «الأعلى للثقافة»: الدولة تتصدى للفساد بكل أنواعه

بعد حكم "الدستورية".. اتفاق بين "كتاب مصر" و"الناشرين" بشأن حقوق النقابة