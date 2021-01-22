ممثلة منظمة الصحة العالمية فى لبنان: الوضع صعب وخطير

أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية فى لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطى، اليوم الجمعة، أن الوضع صعب وخطير والعمل على مستوى البلديات بات اليوم أقوى.وتابعت الشنقيطى: "إذا استمررنا بالإغلاق، والتزم المواطنون بالإجراءات فيمكن خفض عدد من يحتاج للدخول إلى المستشفى".وأضافت الشنقيطي فى حوار مع قناة «LBCI »اللبنانية، أنه إذا تم العمل بشراكة مستدامة مع ​البلديات،​ وكل الشركاء يمكن الوصول إلى مكان أفضل في مواجهة جائحة ​كورونا​، معربة عن أملها فى نهاية الأسابيع الأربعة أن تتعدل أرقام ​إصابات​ كورونا، وانخفاض عدد المرضى فى غرف العناية الفائقة.وأوضحت الشنقيطي أن العمل اليوم هو لرفع القدرة الاستشفائية وعدد أسرة العناية الفائقة فى المستشفيات، وذكرت بأن 50 بالمائة من الخدمات الصحية اليوم فى لبنان اليوم عبر ​المستشفيات الحكومية،​ بعد أن كانت 10 بالمائة مقابل 90 بالمائة للمستشفيات الخاصة قبل جائحة كورونا​.وشددت الشنقيطى على أنه لا توجد دراسة تؤكد أن دواء الإيفرمكتين فعال فى مواجهة عوارض كورونا، على الرغم بأن هناك تجارب سريرية عليه.ولفتت إلى أن لبنان سيطعم ما بين 30 إلى 40 بالمائة من السكان، مشيرة إلى أن لقاح فايزر هو اللقاح الوحيد الذي أخذ موافقة حتى الساعة، واللقاحات الصينية وغيرها ما زالت محل دراسة حتى اليوم.