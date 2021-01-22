التحريات في مصرع مسنة في شقة بحدائق الأهرام: ماس في مدفأة كهربائية

تبين من تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن ماسا كهربائيا ناتج عن مدفأة كهربائية، أدى إلى نشوب حريق بشقة سكنية، بمنطقة حدائق الأهرام، تقيم بها سيدة مسنة بمفردها، مما أسفر عن تعرضها للاختناق ووفاتها.وكشفت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في منطقة حدائق الأهرام، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع سيدة مسنة تقيم بالشقة، تم نقل جثتها إلى المستشفى.وتم تحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.