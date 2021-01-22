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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات «كورونا» تتخطى 13 ألف حالة في هولندا

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:15 ص
كورونا
كورونا
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وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا، إلى 945 ألفًا و948 حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة «بلومبرج» للأنباء.

وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا، وصل إلى 13 ألفًا و439 حالة.

ووفقا للبيانات، تعافى من مرض فيروس كورونا، 12 ألفًا و155 شخصا من المصابين.

وأعلنت هولندا، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 47 أسبوعًا.

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