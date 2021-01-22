«فيسبوك» يدرس إغلاق حسابات ترامب على خلفية اقتحام الكونجرس

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن "فيسبوك" يبحث إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق ترامب بعد أن علقه مؤقتا قبل أسبوعين، مع بعض القيود، يأتي ذلك عقب تعليق شركة تويتر ترامب نهائيا، على خلفية اقتحام الكونجرس الأمريكي، ولا يزال "فيسبوك" على ما يبدو يدرس ملفه.وأعلن فيس بوك أنه أحال قرار وقف حسابات "ترامب" على لجنته المستقلة للرقابة، وفقا لما لوكالة رويترز، مساء أمس الخميس.ومن المتوقع أن تظل حسابات ترامب معلقة إلى أن تنتهي اللجنة المشكلة حديثا من مراجعة القرار، علما أن بمقدورها إلغاء قرارات الشركة المتعلقة بالمحتوى، وأوضحت تلك اللجنة أن قرارها النهائي قد يصدر في موعد أقصاه 90 يوما.ومنع "فيسبوك" ترامب من الوصول إلى حساباته سواء على موقعها، أو "إنستجرام" بسبب مخاوف من اضطرابات عنيفة أخرى عقب اقتحام مؤيديه مبنى الكونجرس في واشنطن، يذكر أن هذه أول مرة يحجب فيها فيسبوك حسابا لرئيس أو رئيس وزراء.وأثار قرار حظر ترامب أو تعليق حساباته على منصات التواصل جدلا كبيرا حول الحريات، ومدى صلاحية شركات التقنية الكبرى في تكميم أفواه أو منع رؤساء دول من التعبير عن آرائهم، ووفق أي معايير.