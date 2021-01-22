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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غارات إسرائيلية على مواقع إيرانية بالأراضي السورية

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:00 ص
غارات إسرائيلية بالأراضي
غارات إسرائيلية بالأراضي السورية
مروة عنبر
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شهدت العديد من المدن السورية، اليوم الجمعة، غارات مجهولة استهدفت عدة مواقع عسكرية، وأفادت وسائل الإعلام السورية، بأن الدفاعات الجوية تصدت صباحا لغارات إسرائيلية في محافظة حماة وسط البلاد، وذلك بعدما أوردت نبأ عن سماع دوي انفجارات هناك.

واستهدفت الغارات مواقع في ريف دمشق، وطرطوس على الساحل السوري، وتصدت الدفاعات الجوية لصواريخ حاولت استهداف مواقع عسكرية في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق الشمالي الشرقي.

وكثفت إسرائيل غاراتها على الأراضي السورية خلال الفترة الماضية، وتحديدا على مواقع تتمركز فيها ميليشيات موالية لإيران في عدة مناطق من البلاد.

ونفذت إسرائيل خلال الأسبوع الماضي أعنف ضربات منذ عامين، ضد مواقع تابعة للميليشيات في دير الزور، مما أدى إلى مقتل 40 عنصرا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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