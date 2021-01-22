رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد فؤاد سليم يدخل في صراع مع جمال سليمان من أجل «الطاووس»

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:34 ص
أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم
ا ش ا
طباعة
يكثف الفنان أحمد فؤاد سليم، تصوير دوره في مسلسل "الطاووس" للانتهاء من العمل وفقا للجدول الزمني للشركة المنتجة، ومن المقرر عرض العمل في سباق دراما رمضان المقبلة.

و يدخل أحمد فؤاد سليم صراع المواجهة مع الفنان جمال سليمان، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يخيم عليه الغموض والتشويق، حول شخصية محام مخضرم يحقق في أحد القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأسا على عقب.

مسلسل "الطاووس " يشارك في بطولته سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأشرف مصيلحي، وفرح الزاهد، إخراج رؤوف عبد العزيز، وسيناريو وحوار كريم الدليل، وأشرف على الكتابة المؤلف محمد ناير.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

السودان للأمم المتحدة: لا نريد حربًا مع أحد لكننا نحمى مواطنينا

ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

الصور

image description

تحرير 20 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

توفير جهاز CbC لمركز الغسيل الكلوي بدمياط

image description

«صحة أسيوط» تكرم كوادرها الطبية لجهودهم في مكافحة كورونا

image description

محافظ أسيوط يكرم حسين الجندي بعد نقله للغربية

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

خبير ألماني لا يستبعد حدوث موجة رابعة وخامسة من كورونا

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

«لؤلؤة» وغيرها.. المسلسلات الشتوية تجمع العائلة وتكسر كآبة «كورونا»

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 22-1-2021

أيام زمان

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

فؤاد المهندس: «الريحاني كان عصبي وأناني ومبيحبش حد يعارضه»

عمر خورشيد: أخذت حبوب مهدئة للعزف خلف أم كلثوم فنسيت اللحن

ماذا قال نزار قباني عن الجنس في أشعاره وانتحار شقيقته؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
ماجد حبته
بغداد من جديد!
المزيد

الثقافة

1984 رواية أعادت للأذهان الذكرى الـ71 لرحيل جورج أوريل

«منشورات إبييدي» تتعاقد مع الكاتب شريف عبدالهادي

مشاركون بندوة «الأعلى للثقافة»: الدولة تتصدى للفساد بكل أنواعه

بعد حكم "الدستورية".. اتفاق بين "كتاب مصر" و"الناشرين" بشأن حقوق النقابة