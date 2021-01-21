يونيو.. الانتهاء من توسعة طريق دمنهور بتكلفة 73 مليون جنيه

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الانتهاء من تنفيذ مشروع توسعة طريق دمنهور وازدواجه منتصف العام الحالى بكُلفة إجمالية قدرها 73 مليون جنيه، لافتة إلى أن المشروع استغرق تنفيذه عامين (منذ 30 يونيو 2019).أوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع يتضمن توسعة طريق دمنهور وازدواجه لربط مدينة دمنهور بالطريق الساحلة الدولى للحد من الحوادث، وبلغ حجم المخصصات التى رصدت له خلال عام 2019 - 2020 نحو 20 مليون جنيه أنفق منها 19.4 مليون جنيه بمعدل 97% إنفاق مالى سنوى.