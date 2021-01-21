إطلاق اللقاء الأول لخدام المركز الكاثوليكي للإعلام بأسيوط

نظم المركز الكاثوليكي للإعلام بأسيوط "نور" لقائه الأول مع الخدام العاملين بالمركز وفريق الشباب الموهوبين الراغبين في المشاركة بالخدمة بحضور الأنبا كيرلس وليم، مطران إيبارشية أسيوط الكاثوليك والأب توماس وليم، وكيل عام المطرانية،وذلك بمطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك.بدأ اللقاء بالصلاة ثم ألقى الأب توماس كلمة أوضح فيها أهمية وسائل الاتصال الاجتماعي في إعلان كلمة الله ونشر تعاليم الكنيسة الكاثوليكية، كما قدم فكرة عامة عن رؤية تأسيس المركز الكاثوليكي للإعلام بأسيوط.في الختام، ألقى المطران كلمة عبر فيها عن سعادته بمشاركة الشباب فى خدمة الإعلام الكنسي، كما دعا الحضور إلى العمل الجاد والإبداع.