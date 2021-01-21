800 جنيه إسترليني غرامة لمنتهكي إجراءات كورونا ببريطانيا

قررت بريطانيا فرض غرامة جديدة بقيمة 800 جنيه إسترليني لمَن يحضرون حفلات منزلية مع أكثر من 15 شخصًا، وأن تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.وأوضحت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، الخميس، أن العقوبة سوف تتضاعف لكل مخالفة لاحقة بحد أقصى 6400 جنيه إسترليني وذلك في خطوة أعلنتها وزيرة الداخلية بريتي باتيل لمواجهة منتهكي قواعد فيروس كورونا.وفسّرت الوزيرة البريطانية هذا القرار في مؤتمر صحفي بداونينج ستريت، قائلة: إن انتهاك إجراءات مكافحة كورونا يمثل "سلوكًا غير مسؤول يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة ليس فقط للحاضرين ولكن أيضا لضباط الشرطة الرائعين".وأشارت باتيل إلى أنه "لن نقف مكتوفي الأيدي في الوقت الذي يعرض فيه عدد قليل من الأفراد الآخرين للخطر".