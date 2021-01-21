طائرة تقلع من المغرب لجلب لقاح «أسترازينيكا»

أفادت وسائل إعلام مغربية بأن طائرة من طراز "بوينج 787 دريملاينر" تابعة للخطوط الملكية المغربية أقلعت، بعد ظهر اليوم الخميس، من مطار محمد الخامس نحو مطار مومباي الدولي بالهند، لجلب جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.وأوضحت المصادر ذاتها أن الطائرة من المرتقب أن تعود، في وقت لاحق، محملة بكمية من جرعات لقاح "أسترازينيكا"، على أن تعقبها رحلة ثانية في الساعات القليلة القادمة.