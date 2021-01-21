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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيجيريا تشدد على مكافحة ظاهرة التسرب المالي

الخميس 21/يناير/2021 - 08:35 م
الرئيس النيجيري محمد
الرئيس النيجيري محمد بخاري
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أكد الرئيس النيجيري محمد بخاري ضرورة مواجهة ظاهرة التسرب المالي للإيرادات في البلاد، فيما أمر بتفويض "دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية" والوكالات الأخرى باتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الظاهرة على الفور.

وقال الرئيس النيجيري- خلال فعاليات الحوار الضريبي الوطني الأول الذي عقد اليوم الخميس- إنه أصدر توجيهات صارمة لدفع الضرائب من قبل الشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، مؤكدا أنه لا ينبغي إعفاء أي شركة من دفع الضرائب، عبر تنشيط منصات المدفوعات الرقمية.

وأضاف أنه وجه جميع الوكالات الحكومية والمؤسسات التجارية منح دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية الوصول إلى أنظمتها من أجل متابعة المدفوعات الضريبة، على أن يتم الإسراع في تبني نظام لميكنة النظام الضريبي وفق أفضل الممارسات الدولية.

وشدد على عدم السماح للشركات الأجنبية بالاستمرار في استغلال السوق والاقتصاد دون دفع الضرائب المناسبة.

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