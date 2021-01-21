«الصحافة الإلكترونية» ورشة تدريبية بقصور الثقافة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، تقديم فعاليات الورشة التدريبية "المواقع الإلكترونية" للمجموعة الثانية المكونة من عشرين من إعلامي الهيئة، حيث عقدت ورشة بعنوان "الصحافة الإلكترونية" بدأت بكلمة لرئيس الإدارة، أكدت فيها أهمية هذه الورشة من منطلق ما شكلته الصحافة الإلكترونية كظاهرة إعلامية جديدة مرتبطة بثورة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، ليصبح الإعلام الإلكتروني في ظرف وجيز شديد الخطورة وعميق التأثير، سواء على صناع القرار أو من ناحية تشكيل الرأي العام.تلى ذلك أولى محاضرات الورشة بعنوان "آليات الكتابة الصحفية للمواقع الإلكترونية" ألقاها عبدالفتاح نبيل صحفي بموقع المصري اليوم، موضحا أن الإنترنت أضاف للصحافة الإلكترونية بعدًا آخر، فأصبح بإمكان القارئ المتصفح أن يكتب رأيه في المقال أو التقرير الذي يقرؤه على شاشة الكمبيوتر، بل واستطاع أن يشارك في عملية صنع وإنتاج الصحيفة الإلكترونية بكتابة المقالات المؤيدة أو المخالفة لوجهة النظر الواردة في المقال.