آخر تطورات الحالة الصحية للفنان علي حميدة

كشفت مصادر عن أن الفنان علي حميدة ينتظر نتائج المسح الذري الذي أجراه مؤخرا لبدء العلاج بشكل كامل في مستشفى معهد ناصر، المحجوز فيه حاليا، خلال الساعات القادمة.وأوضحت المصادر، في تصريح لـ"الدستور" أن هناك اشتباها بإصابة علي حميدة بورم في الكبد، لكن الأطباء لم يصدروا قرارهم بتفاصيل حالته بشكل كامل.