محافظ بني سويف يكلف نائبه بمتابعة مصابي الطريق الصحراوي

كلّف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الخميس، بلال حبش، نائب المحافظ لمتابعة مستجدات حادث التصادم الذي وقع اليوم على الطريق الصحراوي الشرقي وأسفر عن إصابة ووفاة 9 أشخاص، والذين تم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي.وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، توجه بلال حبش نائب المحافظ إلى المستشفى للاطمئنان على مصابي الحادث الذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص (6 سوريين، ومواطن مصري)، وإصابة 2 آخرين (مصري وسوري) حيث اطمأن نائب المحافظ على الحالة الصحية للمصابين، وتوفير أوجه الرعاية اللازمة لهم، حيث تم حجزهما بقسم العناية المركزة لتلقى العلاج والرعاية المطلوبة.أشار نائب المحافظ إلى توجيهات هاني غنيم، بالتنسيق مع إدارة المستشفى وجهات التحقيق المعنية للإسراع في استخراج تصاريح الدفن واستكمال الإجراءات المطلوبة لتسليم جثامين المتوفين إلى ذويهم والتيسير في عملية نقل المتوفين لمحال إقامتهم لدفنها، معربًا عن خالص عزائه لأسر الضحايا وبالغ حزنه للحادث الأليم الذي تعرضوا له.