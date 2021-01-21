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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أب يقتل طفلته خنقًا لسوء سلوكها في الإسكندرية

الخميس 21/يناير/2021 - 07:06 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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تجرد أب من كل معاني الرحمة وقام بقتل طفلته التي تبلغ 14 عامًا خنقًا مستخدمًا إيشارب حتى لفظت أنفاسها وفر هاربًا.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء محمد عبد الوهاب، يفيد بمقتل طفلة خنقًا داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة المنتزه.

انتقل فريق من ضباط المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء محمد عبد الوهاب مدير إدارة البحث الجنائي، إلى محل الواقعة، لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكب الواقعة.

بالفحص، تبين العثور على جثة طفلة تدعى حنين.م.ح.م، 14 سنة، ترتدي كامل ملابسها، ومسجاة على الأرض وحول رقبتها إيشارب.

بسؤال الجيران، قرروا قيام المتهم م.ح.م، والد الطفلة بقتلها عن طريق خنقها بالإيشارب وفر هاربًا، مؤكدين أنه يعيش هو وطفلته المتوفاة بمفردهما داخل الشقة محل البلاغ، وبسؤال والدة الطفلة المتوفاة، اتهمت طليقها بقتل الطفلة.

وتمكن رجال البحث الجنائي من تتبع خط سير الأب المتهم بقتل طفلته وتحديد مكان اختبائه وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقتل طفلته لسوء سلوكها واعتيادها ترك المسكن، تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة وتحرير المحضر رقم 1372 لسنة 2021 إداري المنتزه وأخطرت النيابة التي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف علي الجثة وبيان سبب الوفاة.

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