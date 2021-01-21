رطوبة طوبة مستمرة.. أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة 2021



أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة 2021





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري، حيث تشهد القاهرة أمطار خفيفة على بعض المدن المتفرقة خلال الأيام المقبلة كما تشهد الطرق السريعة شبورة مائية ضبابية مما تتسبب في غلق الكثير منها بالوجهي القبلي والبحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر.

درجة الحرارة اليوم

وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية ظهور شبورة ضبابية صباحية على بعض الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة مع انتهاء فرصة وجود الأمطار في اليوم الخميس 21 يناير الجاري، ووجود رياح معتدلة وطقس مائلا للبرودة على مدن جنوب الصعيد، كما تنشط الرياح الرملية والأتربة خلال الأيام القليلة المقبلة.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم





ارتفعت نسبة البحث عبر المنصات الإلكتروني عن الطقس في مصر خلال الأيام القادمة حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد درجة الحرارة في القاهرة العظمى 19 والصغرى 10، بينما تصل درجات الحرارة في الإسكندرية إلى 18 والصغرى11 و محافظة مرسى مطروح 17 والصغرى 10 فيما تصل درجات الحرارة في سوهاج 20 والصغرى 8 ومحافظة قنا 21 والصغرى 9 ومحافظة أسوان 22 والصغرى 9.





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مع انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الماضية يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة أخباروفقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لذلك يستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة.