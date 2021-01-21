رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رطوبة طوبة مستمرة.. أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة 2021

الخميس 21/يناير/2021 - 07:19 م
الطقس
الطقس
شيماء حسين
طباعة
مع انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الماضية يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة 2021 وفقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لذلك يستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة.


أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة 2021


أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري، حيث تشهد القاهرة أمطار خفيفة على بعض المدن المتفرقة خلال الأيام المقبلة كما تشهد الطرق السريعة شبورة مائية ضبابية مما تتسبب في غلق الكثير منها بالوجهي القبلي والبحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر.

درجة الحرارة اليوم

وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية ظهور شبورة ضبابية صباحية على بعض الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة مع انتهاء فرصة وجود الأمطار في اليوم الخميس 21 يناير الجاري، ووجود رياح معتدلة وطقس مائلا للبرودة على مدن جنوب الصعيد، كما تنشط الرياح الرملية والأتربة خلال الأيام القليلة المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم


ارتفعت نسبة البحث عبر المنصات الإلكتروني عن الطقس في مصر خلال الأيام القادمة حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد درجة الحرارة في القاهرة العظمى 19 والصغرى 10، بينما تصل درجات الحرارة في الإسكندرية إلى 18  والصغرى11 و محافظة مرسى مطروح 17 والصغرى 10 فيما تصل درجات الحرارة في سوهاج 20 والصغرى 8 ومحافظة قنا 21 والصغرى 9 ومحافظة أسوان 22 والصغرى 9. 

اقرأ أيضاً


الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«التعليم»: استثناء طلاب التعليم المزدوج من إجازة نصف العام

الباز: علاقات مصر وأمريكا تنسجها مصالح الدول وليس تغير الرؤساء

تفاصيل حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

الصور

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

image description

«لون موحد ونمرة» للقضاء على أزمة التوكتوك بمدن الدقهلية

image description

«الحرف اليدوية ودورها في تنمية المرأة الفقيرة» ندوة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تبدأ تنفيذ بروتوكول التعاون مع «التضامن» لتدريب الخريجين

image description

محمد الشربينى وكيلًا لآداب دمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

ضبط شبكة إخوانية يقودها تركي بوسط القاهرة

"ريمونتادا" أهلاوية على المقاولون العرب تقود المارد الأحمر لانتزاع الصدارة

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«حملهن ثقيل وحياتهن بائسة».. حكايات زوجات يعانين من إدمان أزواجهن

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

«الكمامات المستخدمة» خطر يُهدد الحيوانات والنظم البيئية

تفاصيل.. بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 21/1/2021

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
ماجد حبته
بغداد من جديد!
مؤمن المحمدي
موسم الناشئين
ناهد السيد
ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
المزيد

الثقافة

«الصحافة الإلكترونية» ورشة تدريبية بقصور الثقافة

ختام معرض "ثلاثة فى مرايا اللون" وحضور جيد للجمهور بجاليري "ضي"

الأحد محاضرة «أوضاع الترجمة» مع يارا المصري عبر تطبيق انستجرام

بعد حكم "الدستورية".. اتفاق بين "كتاب مصر" و"الناشرين" بشأن حقوق النقابة