تونس والصين تبحثان دعم التعاون المشترك في مجابهة كورونا

ناقش وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، اليوم الخميس، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى تونس، تشانج جيان قوه ZHANG Jianguo، تقدم المباحثات الجارية بين البلدين؛ لتأمين الحصول على مزيد من المستلزمات الصحية المتعلقة بمواجهة جائحة "كوفيد- 19".كما بحث الجانبان، حسب بيان لوزارة الصحة، دعم الاستراتيجية التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.