وزير الرياضة للنواب: أربأ بنفسي من مناقشة مشكلة سيدات «الجزيرة» على العام

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية، إنه يربأ بنفسه أن يناقش أو يتكلم في العام عن ملف ومشكلة سيدات نادي الجزيرة.وأكد «صبحي»، ردًا على تساؤلات الأعضاء عن واقعة «التورتة الجنسية»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس: «على الفور اتخذت الإجراءات اللازمة في هذا الأمر، وعلينا أن نناقش ملف سيدات وبنات مصر والتمكين، فهناك ألف بنت تمارس كرة القدم في محافظات الصعيد، ومشروعات وبرامج لصالح البنت المصرية مثل لا للتحرش والتصدي للقضايا التي تهم البنت»، مضيفًا: «مش عاوزين نبرز النموذج السلبي، عايزين نظهر الجانب الإيجابي للمرأة المصرية، والتي تعد نموذجًا حقيقيًا».