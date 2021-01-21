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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بنجلاديش تعتزم بدء تلقيح السكان ضد كورونا مطلع فبراير

الخميس 21/يناير/2021 - 02:58 م
تلقيح السكان ضد كورونا
تلقيح السكان ضد كورونا
وكالات
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أعلن مسؤولون في بنجلاديش، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن تبدأ البلاد حملة لتلقيح السكان ضد فيروس كورونا مطلع الشهر المقبل، مع تلقي البلاد لمليوني جرعة لقاح هدية من الجارة الهند.

وقال المسؤول بوزارة الصحة محمد عبد المنان: "نعمل بجد لإطلاق برنامج التطعيم الشامل من الأسبوع الأول من فبراير".

وأوضح أن التلقيح سيبدأ بصورة تجريبية بين العاملين الصحيين في أربعة مستشفيات عامة في وقت لاحق من هذا الشهر، على أن يتبعها التلقيح العام، دون أن يذكر تاريخا محددا.

وقال إنه يمكن للمواطنين التسجيل للحصول على اللقاح من خلال تطبيق عبر الإنترنت من المتوقع إطلاقه في 26 يناير الجاري.

وصرح فيكرام دورايسوامي، مبعوث الهند إلى بنجلاديش، بأن بلاده سترسل اللقاحات التي طورتها شركة أسترازينيكا البريطانية وجامعة أكسفورد كجزء من "سياسة الجوار أولا" الهندية.

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