الحكومة التركية تخصص 4 مليارات و449 مليون ليرة لإنشاء سجون جديدة

أعلنت الحكومة التركية، عن تخصيص ميزانية قدرها 4 مليارات و449 مليون ليرة لإنشاء سجون جديدة في 42 مدينة تركية مختلفة خلال العام الجاري.وفقا لصحيفة تي آر تي التركية، فقد ضخت حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، خلال الأيام الأخيرة الماضية،و2 مليار و246 مليون ليرة، من مخصصات إنشاء السجون للبدء في تشييدها.وسبق أن كشف وزير العدل التركي، عبد الحميد جول، عن زيادة عدد السجون التركية، التي بلغت عام 2020، 355 سجنًا، لتصل هذا العام إلى 394 سجنًا.وقالت صحيفة جمهورييت التركية، إنه وفقًا لبرنامج الأداء لعام 2021 التابع لوزارة العدل في تركيا هذا العام، فمن المقرر بناء الـ39 سجنًا، مع زيادة المساحة المخصصة لكل زنزانة من 6.27 إلى 33.5 متر مربع، وتقدر حاليًا عدد المحكوم عليهم والمعتقلين بالسجون التركية بـ0.22 % من سكان تركيا.