تعيين المطران حنا علوان مستشارًا فى المجلس الحبرى لتفسير النصوص

عيّن قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، المطران حنا علوان النائب البطريركى المارونى العام، مستشارًا فى المجلس الحبري لتفسير النصوص القانونية.المطران علوان هو مستشار قانونى فى مجمع الكنائس الشرقية في الفاتيكان منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وأستاذ محاضر في معهد القضاء الروتالي في الكرسى الرسولي، وشغل منصب قاض في محكمة الروتا الرومانية الرسولية لمدة 23 سنة.