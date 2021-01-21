برلماني عراقي يُدين التفجيرات في بغداد ويطالب بتعاون استخباراتي

استنكر نائب رئيس مجلس النواب العراقي، بشير خليل الحداد، اليوم الخميس، بشدة، العملية الانتحارية المزدوجة للإرهابيين بأحزمة ناسفة التي طالت المدنيين الأبرياء وسط العاصمة بغداد، منطقة الباب الشرقي - ساحة الطيران، وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى.وأعرب «الحداد»، في بيان، عن استنكاره وبأشد العبارات هذا الفعل الإجرامي مطالبًا القيادات الأمنية وعمليات بغداد الإسراع بإتخاذ التدابير والإجراءات الحازمة للكشف عن الخلايا الإرهابية النائمة.ودعا إلى تفعيل الجهد الاستخباراتي والتعاون المشترك بين المؤسسات الأمنية والعسكرية للقضاء على الأرهاب بكل أشكاله، مقدمًا خالص التعازي وصادق المواساة إلى عوائل وذوي الشهداء والأمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.