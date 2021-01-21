«التموين»: تفعيل حجز خدمات السجل التجاري إلكترونيا

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تفعيل خدمة الحجز الإليكتروني للحصول على خدمات السجل التجاري من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث يستطيع العميل الدخول على الموقع الإليكتروني للجهاز وحجز الخدمة التي يريدها قبل التوجه إلى مكتب السجل التجاري للحصول عليها، والتي تتيح للمواطن معرفة يوم ذهابه إلى المكتب، وأيضا الوقت المحددة له للتواجد داخل المكتب.جاء ذلك في كلمة لوزير التموين ألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال افتتاح مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.