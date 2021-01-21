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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ألبوم لروبي وأفلام جديدة.. نشاط مكثف لوليد منصور في 2021

الخميس 21/يناير/2021 - 01:20 م
روبي
روبي
حسين الجندي
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يكثف المنتج وليد منصور نشاطه الفني خلال الفترة الحالية، حيث يقوم ببناء الديكورات الجديدة الخاصة بالمشاهد المتبقية من فيلمه "أهل الكهف" والذي يضم نخبة كبيرة من نجوم السنيما.

وهو من بطولة الفنان خالد النبوي، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، وأحمد عيد، ومحمود حميدة، ومحمد فراج، وريم مصطفى، وخالد الصاوي، وبيومي فواد، وصبري فواز، وعبدالرحمن أبو زهرة، وأحمد فؤاد سليم، وهاجر أحمد.

كما اقترب من الانتهاء من تسجيل أغاني ألبوم النجمة روبي، والذي يقوم بإنتاجه بالإضافة إلى التحضير لتصوير أولى أغاني الألبوم مع المخرج أحمد علاء.

كما يستعد منصور لتصوير كليب "آخره سهرة" في أولى تجارب الموزع الشهير أحمد إبراهيم، ويفاجىء المنتج الجمهور بطرح الكليب في عيد الحب الموافق الرابع عشر من فبراير المقبل.

كما يقوم منصور بالتحضير لمفاجأة آخرى تجمع بين الملحن الكبير مدين والفنان محمد جمعة، كما
أوشك على الانتهاء من تعديلات سيناريو فيلم "شغل خواجات" والذي سوف يبدأ التحضير له والتعاقد مع نجومه خلال الشهر القادم.
ألبوم لروبي وأفلام جديدة.. نشاط مكثف لوليد منصور في 2021
ألبوم لروبي وأفلام جديدة.. نشاط مكثف لوليد منصور في 2021
ألبوم لروبي وأفلام جديدة.. نشاط مكثف لوليد منصور في 2021
ألبوم لروبي وأفلام جديدة.. نشاط مكثف لوليد منصور في 2021
ألبوم لروبي وأفلام جديدة.. نشاط مكثف لوليد منصور في 2021
ألبوم لروبي وأفلام جديدة.. نشاط مكثف لوليد منصور في 2021
ألبوم لروبي وأفلام جديدة.. نشاط مكثف لوليد منصور في 2021
ألبوم لروبي وأفلام جديدة.. نشاط مكثف لوليد منصور في 2021
ألبوم لروبي وأفلام جديدة.. نشاط مكثف لوليد منصور في 2021
ألبوم لروبي وأفلام جديدة.. نشاط مكثف لوليد منصور في 2021
ألبوم لروبي وأفلام جديدة.. نشاط مكثف لوليد منصور في 2021
ألبوم لروبي وأفلام جديدة.. نشاط مكثف لوليد منصور في 2021
ألبوم لروبي وأفلام جديدة.. نشاط مكثف لوليد منصور في 2021
ألبوم لروبي وأفلام جديدة.. نشاط مكثف لوليد منصور في 2021
ألبوم لروبي وأفلام جديدة.. نشاط مكثف لوليد منصور في 2021
ألبوم لروبي وأفلام جديدة.. نشاط مكثف لوليد منصور في 2021
ألبوم لروبي وأفلام جديدة.. نشاط مكثف لوليد منصور في 2021
ألبوم لروبي وأفلام جديدة.. نشاط مكثف لوليد منصور في 2021

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