عون مهنئا بايدن: نتطلع للعمل معكم في إطار من التفاهم والاحترام المتبادلين

بعث الرئيس اللبناني ميشال عون، برقية تهنئة إلى نظيره الأمريكي الجديد جو بايدن، بمناسبة تسلم الأخير مسئولياته الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية متمنيا له النجاح والتوفيق خصوصا في الظروف الدقيقة التي تمر بها دول العالم على مختلف الأصعدة.وجاء في برقية الرئيس اللبناني إلى بايدن: "إنني أتطلع إلى العمل مع فخامتكم في إطار من التفاهم والاحترام المتبادلين، مع التمسك بقيم الحقيقة والنزاهة والعدالة والحرية والديمقراطية الأساسية التي نتشارك فيها مع الشعب الأمريكي الصديق، والتي أشرتم إلى كثير منها في خطابكم الرئاسي بعد أدائكم القسم".