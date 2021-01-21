مفوضية حقوق الإنسان: تفجير سوق بغداد مؤشر لعودة الإرهاب

أكد عضو مفوضية حقوق الأنسان علي البياتي، أن تفجير ساحة الطيران بوسط العاصم العراقية بغداد، مؤشر لعودة الإرهاب من جديد.وقال البياتي، في تغريدة له على تويتر، إن استهداف الإرهاب لمركز العاصمة بعد أن كان يستهدف المناطق النائية والهشة أمنيا هو بكل تأكيد مؤشر على ضعف المؤسسات الأمنية.