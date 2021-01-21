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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

عروض شهادات بنك مصر 2021.. وأسعار شهادات الادخار في البنوك الأخرى

الخميس 21/يناير/2021 - 12:43 م
شهادات بنك مصر
شهادات بنك مصر
شيماء حسين
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يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي أسعار شهادات بنك مصر 2021 بعد خفضها والتي حظيت على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة لذلك تتنافس البنوك العاملة في القطاع المصرفي لتقديم عروض شهادة إدخار بقيمة مميزة ليتمكن من شرائها جميع فئات المجتمع بمختلف طوائفه.


عروض شهادات بنك مصر 2021


يقدم بنك مصر مجموعة من العروض المميزة على شهادات الادخار يصل فيها معدل الفائدة إلى 11% أبرزها الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير وهي من فئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها ومدتها 3 سنوات دورية صرف العائد ربع سنوي معدل 8.50% والشهادة ذات العائد الشهري مدة الشهادة 3 سنوات قابلة للتجديد معدل الفائدة 11% وذلك من فئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها والشهادات العائد الشهري الثابت 5 سنوات بمعدل فائدة 9% من فئة الشهادة 1200 جنيه ومضاعفاتها وشهادات العائد الشهري الثابت 5 سنوات قابلة للتجديد الدوري معدل فائدة 9.50 % من فئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.


أبرز شهادة ثلاثية ثابتة بعائد شهري في البنوك


يتنافس البنوك حاليا بتقديم عروض على شهادات الادخار مميز تناسب جميع فئات المجتمع أبرزها ما يعرض البنك الزراعي شهادة الأمان بحد أدنى للشراء 500 جنيه بفائدة ثابتة 11.5%  تصرف شهريا بصفة دورية وقدم بنك القاهرة شهادة بحد أدنى للشراء 1000 جنيه بفائدة ثابتة 11.5%  تصرف شهريا لمدة 3 سنوات كما يقدم البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية بحد أدنى للشراء 1000 جنيه بفائدة ثابتة تصل إلى 11% تصرف بصفة شهرية كما يقدم بنك المشرق الشهادة الثلاثية الثابتة بحد أدنى للشراء 5000 بعائد شهري يصل إلى 11% .



معلومات عن شهادات الادخار في البنوك المصرية


عقب انخفاض أسعار الفائدة في البنوك يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار شهادات الادخار خاصة شهادات بنك مصر 2021 والتي تعد من أبرز الأوعية الادخارية التي يقبل عليها عملاء البنوك من أجل الحفاظ على مدخراتهم والتي تعطي عائدا ثابتا طويل المدى لأصحابها لسداد مصاريفهم الشهرية أو السنوية الثابتة مثل مصاريف المدارس وغيرها.

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