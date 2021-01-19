بنك مصر يوقع اتفاقية قرض مع «الاستثمار الأوروبي» لتمويل المشروعات

وقّع عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر على اتفاقية قرض بـ425 مليون يورو لصالح بنك مصر مع فلافيا بلانزا، مديرة عمليات البنك في منطقة الجوار الأوروبي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك 22 ديسمبر 2020، بحضور لفيف من قيادات البنكين.وتمثل هذه الاتفاقية الشريحة الأولى لإجمالي القرض بمبلغ 750 مليون يورو الذي سيتم التوقيع على اتفاقية الشريحة الثانية بباقي المبلغ مطلع العام القادم، وتهدف الاتفاقية إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.جاء التوقيع على هذه الاتفاقية في إطار قيام بنك مصر بدعم وتنويع مصادر التمويل المختلفة لاستخدامها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اختلاف أحجامها، انطلاقًا من دوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، وإيمانًا منه بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة النمو الاقتصادي نحو تحقيق التنمية المستدامة.ويساهم القرض في تعزيز موارد العملة الاجنبية للبنك المستخدمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل مدة القرض إلى 6 سنوات.وتعد هذه الاتفاقية الثالثة التي يتم توقيعها مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم توقيع الأولى بمبلغ 500 مليون يورو تم صرفها على شريحتين، والثانية بـ 500 مليون يورو تم صرفها على شريحتين أيضًا ليصل إجمالي التعاقد معه إلى نحو 2 مليار يورو.ويعد بنك مصر من أوائل البنوك التي التزمت بتحقيق مستهدف البنك المركزي وهو وصول محفظة الاستثمارات الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي حيث حقق بنك مصر مؤخرًا طفرة في زيادة نسب النمو في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، حيث وصل حجم محفظة التمويل بالقطاع لـ23.51% من حجم محفظة البنك الائتمانية وذلك قبل نهاية الفترة الزمنية المقررة من البنك المركزي التي تنتهي في 01012020.يأتي هذا انطلاقًا من توجهات الدولة وتماشيًا مع متطلبات البنك المركزي المصري نظرًاللتأثير الإيجابي لتلك المشروعات على الاقتصاد القومي مع ضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة، الأمر الذى ينعكس على الشمول المالي والحد من البطالة وزيادة نمو الدخل للفرد والذى من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاج وتغطية متطلبات السوق المحلي.ويقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية من خلال اكثر من 700 فرعًا منتشرة بجميع المحافظات.طرح بنك مصر قرض المشروعات الصغيرة "اكسبريس"؛ الذي يعد أول قرض ديجيتال في مصر؛ حيث يعد هذا المنتج هو أول منتج رقمي متكامل،يُمكّن المنتج عملاء بنك مصر من تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة أونلاين من خلال موقع بنك مصر الالكتروني دون الحاجة للذهاب للفرع، وكذلك متابعة خطوات القرض خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات وأقل الإجراءات، ويعد قرض تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين هو أسرع قرض في مصر حيث يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.