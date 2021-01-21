رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تفاصيل.. بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 21/1/2021

الخميس 21/يناير/2021 - 11:53 ص
الدواجن
الدواجن
هبه محمد
طباعة
بورصة الدواجن الرئيسية اليوم ، تعتبر الدواجن من الأطباق الرئيسية التي يتم تناولها لدى المصريين نظرًا لسعرها المناسب والمتداول لجميع فئات الشعب، لذلك ترتفع عمليات البحث يوميًا على محركات الانترنت " جوجل " من قبل المواطنين.

وتشهد بورصة الدواجن حالة من التذبذب ما بين المرتفع والمنخفض ولكن بنسبة جيدة ومتاحة للجميع.

حيث استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس 21-1-2021 في الأسواق، حيث سجل سعر الساسو 30 جنيهًا، وسجل سعر الأوراك نحو 27 جنيهًا، وبلغ سعر البانيه 60 جنيهًا، وذلك وفقًا لما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية.

ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميًا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وذلك وفقًا لتصريحات وزير الزراعة السيد القصير.

ولمتابعين بورصة الدواجن وأسعار الكتاكيت، يعرض لكم " الدستور " بكافة التفاصيل والمعلومات التي تخص الدواجن الخميس 21-1-2021، وتشمل بورصة الدواجن ( أسعار الدواجن البيضاء اليوم - أسعار الدواجن البلدي اليوم - أسعار الكتاكيت البلدي اليوم - أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم - أسعار البط اليوم الخميس 21-1-2021 ).

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

 وفقًا لتصريحات عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية.

1 - أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس 21-1-2021
ودارت أسعار الدواجن البيضاء اليوم حول 25 و26 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدواجن البلدي نحو 36 جنيهًا للكيلو، وفقًا لتصريحات عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية.

2 - أسعار الكتاكيت البلدي اليوم الخميس 21-1-2021
حيث دارت أسعار الكتاكيت البلدي اليوم حول 2.5 و5 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلي من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا ارتفع الانتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

3 - أسعار البط اليوم الخميس 21-1-2021
وسجلت أسعار البط اليوم الخميس 21-1-2021، نحو 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفقًا لتصريحات عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية.

قد يهمك أيضا:

طالع| بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر| أسعار آخر تحديث



الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

والد طفلة التعرية أمام النيابة: «مش بنتى»

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

الصور

image description

إزالة حالة تعدٍ بطريق الهويس بدمياط

image description

فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

image description

تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

image description

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تفاصيل.. بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 21/1/2021

تعليق الأنشطة الترفيهية بالفنادق والمطاعم في دبي مؤقتا

تغريم رجلين في أستراليا بتهمة إشعال نار أفضى لحريق غابات

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان بكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
ناهد السيد
ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
المزيد

الثقافة

هيئة الكتاب تطرح «الآثار القانونية لكورونا» لــ علاء التميمي

«الراب أصله عربي».. تعرف على القصة الكاملة

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من «ابدأ حلمك» بأسوان

«شغف الكتابة» لقاء مفتوح بالجريك كامبس.. اليوم