تفاصيل.. بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 21/1/2021

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وفقًا لتصريحات عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية.1 - أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس 21-1-2021ودارت أسعار الدواجن البيضاء اليوم حول 25 و26 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدواجن البلدي نحو 36 جنيهًا للكيلو، وفقًا لتصريحات عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية.2 - أسعار الكتاكيت البلدي اليوم الخميس 21-1-2021حيث دارت أسعار الكتاكيت البلدي اليوم حول 2.5 و5 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلي من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا ارتفع الانتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.3 - أسعار البط اليوم الخميس 21-1-2021وسجلت أسعار البط اليوم الخميس 21-1-2021، نحو 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفقًا لتصريحات عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية.