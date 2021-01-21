تفاصيل.. بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 21/1/2021
الخميس 21/يناير/2021 - 11:53 ص
هبه محمدطباعة
بورصة الدواجن الرئيسية اليوم ، تعتبر الدواجن من الأطباق الرئيسية التي يتم تناولها لدى المصريين نظرًا لسعرها المناسب والمتداول لجميع فئات الشعب، لذلك ترتفع عمليات البحث يوميًا على محركات الانترنت " جوجل " من قبل المواطنين.
وتشهد بورصة الدواجن حالة من التذبذب ما بين المرتفع والمنخفض ولكن بنسبة جيدة ومتاحة للجميع.
حيث استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس 21-1-2021 في الأسواق، حيث سجل سعر الساسو 30 جنيهًا، وسجل سعر الأوراك نحو 27 جنيهًا، وبلغ سعر البانيه 60 جنيهًا، وذلك وفقًا لما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية.
حيث استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس 21-1-2021 في الأسواق، حيث سجل سعر الساسو 30 جنيهًا، وسجل سعر الأوراك نحو 27 جنيهًا، وبلغ سعر البانيه 60 جنيهًا، وذلك وفقًا لما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية.
ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميًا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وذلك وفقًا لتصريحات وزير الزراعة السيد القصير.
ولمتابعين بورصة الدواجن وأسعار الكتاكيت، يعرض لكم " الدستور " بكافة التفاصيل والمعلومات التي تخص الدواجن الخميس 21-1-2021، وتشمل بورصة الدواجن ( أسعار الدواجن البيضاء اليوم - أسعار الدواجن البلدي اليوم - أسعار الكتاكيت البلدي اليوم - أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم - أسعار البط اليوم الخميس 21-1-2021 ).
ولمتابعين بورصة الدواجن وأسعار الكتاكيت، يعرض لكم " الدستور " بكافة التفاصيل والمعلومات التي تخص الدواجن الخميس 21-1-2021، وتشمل بورصة الدواجن ( أسعار الدواجن البيضاء اليوم - أسعار الدواجن البلدي اليوم - أسعار الكتاكيت البلدي اليوم - أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم - أسعار البط اليوم الخميس 21-1-2021 ).
بورصة الدواجن الرئيسية اليوم
وفقًا لتصريحات عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية.
1 - أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس 21-1-2021
ودارت أسعار الدواجن البيضاء اليوم حول 25 و26 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدواجن البلدي نحو 36 جنيهًا للكيلو، وفقًا لتصريحات عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية.
2 - أسعار الكتاكيت البلدي اليوم الخميس 21-1-2021
حيث دارت أسعار الكتاكيت البلدي اليوم حول 2.5 و5 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلي من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا ارتفع الانتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
3 - أسعار البط اليوم الخميس 21-1-2021
وسجلت أسعار البط اليوم الخميس 21-1-2021، نحو 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفقًا لتصريحات عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية.
1 - أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس 21-1-2021
ودارت أسعار الدواجن البيضاء اليوم حول 25 و26 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدواجن البلدي نحو 36 جنيهًا للكيلو، وفقًا لتصريحات عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية.
2 - أسعار الكتاكيت البلدي اليوم الخميس 21-1-2021
حيث دارت أسعار الكتاكيت البلدي اليوم حول 2.5 و5 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلي من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا ارتفع الانتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
3 - أسعار البط اليوم الخميس 21-1-2021
وسجلت أسعار البط اليوم الخميس 21-1-2021، نحو 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفقًا لتصريحات عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية.
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