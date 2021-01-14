طالع| بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر| أسعار آخر تحديث

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس وشهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 14-1-2021، 22 جنيهًا بالمزرعة، بينما تصل في الأسواق للمستهلك بسعر 25 جنيهًا، بحسب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.



سعر كرتونة البيض المتواجدة في الأسواق أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، على أن أسعار الدواجن في الأسواق مستقرة ومناسبة لجميع الفئات، وأضاف عبد العزيز السيد أن سعر كرتونة البيض بالمزارع 30.5 جنيه، بينما تعرض للمستهلك بسعر 35 جنيهًا، لافتًا إلى أن سعر الدواجن الحمراء يتراوح سعرها ما بين 24 جنيهًا حتى 25 جنيهًا داخل المزرعة، بينما تباع للجمهور بسعر 27 جنيهًا.



سعر الدواجن البلدي اليوم الخميس 14-1-2021 قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الدواجن البلدي اليوم الخميس 14-1-2021، يباع في المزرعة بسعر 28 جنيهًا، بينما يصل للمستهلك بـ 32 جنيهًا.



سعر الرومي اليوم الخميس 14-1-2021 في الأسواق وكشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن سعر الرومي اليوم الخميس 14-1-2021 في الأسواق، سعر كيلو الرومي وصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 42 جنيهًا إلى 48 جنيهًا.



أسعار الكتاكيت اليوم قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 14-1-2021 في الأسواق، بلغ سعرها من 4 إلى 4.50 جنيهًا لسعر الكتكوت الأبيض، بينما بلغ سعر الكتكوت الأحمر حوالي 3.75 جنيه، وأخيرًا الكتكوت البلدي يباع بسعر 3 جنيهات.





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، تستمر عمليات البحث من قبل المواطنين عن أسعار الدواجن على محركات الإنترنت "جوجل"، حيث شهدت بورصة الدواجن حالة من الاستقرار في الأسواق اليوم الخميس 14-1-2021، وذلك في كافة الأسواق المحلية، بالتزامن مع نهاية الأسبوع الثاني من العام الجديد 2021.ويرصد لكم "الدستور" في ضوء الخدمات اليومية التي يقدمها لقراءه على مدار الساعة، الأسعار المعلنة للدواجن من الشعبة وأسعار البيض البلدي والبيض الأحمر، وفقًا للغرفة بالقاهرة.تنقسم بورصة الدواجن إلى "دواجن بيضاء - دواجن بلدي - سعر الرومي - أسعار الكتاكيت - سعر كرتونة البيض المتواجدة في الأسواق - الأعلاف".