الآن.. بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 31-1-2021

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأربعاء، حيث يرغب الكثير من المواطنين الذين يقومون بعملية الشراء للدواجن، أو أصحاب المزارع الذين يقومون بتربيتها، بالبحث عن أسعار الدواجن والبورصة الخاصة بها اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير الجاري، حيث تصدرت محركات البحث خلال هذه الساعات منذ الصباح الباكر، حيث بلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيها.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

ووفقا لما تم تداوله من بيانات رسمية اليوم الأربعاء، من جانب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، فقد شهدت بورصة الدواجن استقرارًا في الأسعار والسوق المحلية، حيث سجل سعر كيلو الساسو 30 جنيها، بينما وصل كيلو الأوراك 27 جنيها، وأما البانية فقد وصل سعر الكيلو 60 جنيها، ويذكر إلى أنه وصلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 إلى 6.8 مليون دولار.





سعر كيلو الدواجن البيضاء في البورصة اليوم

وأما عن الدواجن البيضاء، فقد تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 25 و26 جنيهًا للكيلو، بينما وصل سعر كيلو الدجاج البلدى 36، حيث بلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط.





اسعار كيلو البط اليوم الأربعاء 13 يناير

وفيما يخص سعر كيلو البط اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير، فقد سجل 45 جنيهًا للكيلو الواحد، ويشار إلى أنه يبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين بطة، أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن





سعر كيلو الرومى اليوم

وأما بورصة الديوك الرومي فقد سجل سعر كيلو الرومى اليوم 50 جنيها، وذلك وفقا لما تم تداوله فى السوق المحلية.





أسعار الكتاكيت في البورصة اليوم

وأما عن أسعار الكتاكيت، فقد تراوحت أسعار اليوم ما بين 5 حتى 7 جنيهات لكتكوت الأهالى، ووسجل هذا العام ارتفاع في حجم الإنتاج المحلى من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن الأعوام السابقة.





وبعد عرض بورصة الدواجن الرئيسية اليوم، ووفقا لما كشفه عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أنه وصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، بينما وصل إنتاج البيض إلى 13 مليار بيضة خلال العام.





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