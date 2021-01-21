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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سيدة أمريكا الأولى تغرد عبر تويتر: شكرا لكم (فيديو)

الخميس 21/يناير/2021 - 10:46 ص
السيدة الأولى في
السيدة الأولى في الولايات المتحدة
منار أحمد
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نشرت السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، مقطع فيديو لها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول تغريدة لها من حسابها.

وذلك عند وصولهما إلى نورث بورتيكو في البيت الأبيض، بعد حفل التنصيب الذي جرى في واشنطن مساء أمس، بإجراءات غير اعتيادية فرضتها جائحة كورونا والتأهب الأمني أيضا.

وفي كلمات مقتضبة ومؤثرة، توجهت جيل إلى الأميركيين قائلة: "شكرًا لكم على إيمانكم بشيء أعظم منا جميعًا: وهو أننا سنبني عالمًا أفضل لأننا سنفعل ذلك معًا"، في إشارة إلى وحدة الشعب الأميركي التي لطالما شدد عليها بايدن في خطاب التنصيب وخطابات أخرى ألقاها سابقا.

وكان الرئيس الـ46 للولايات المتحدة وصل في وقت سابق إلى البيت الأبيض ترافقه عائلته بعد مرور ساعات قليلة على أدائه القسم الدستوري.

وتقدمت سيارة ليموزين تقلّه خلف فرقة استعراضية ووسط موكب عسكري، باتجاه أطراف المقر الرئاسي في العاصمة واشنطن التي تحوّلت خلال نهار أمس إلى ما يشبه ثكنة عسكرية.

واجتاز الرئيس الديمقراطي الأمتار الأخيرة سيرًا على الأقدام محاطًا بزوجته جيل وبقية عائلته.

يشار إلى أن بايدن كان شدد في خطاب التنصيب الذي استمر قرابة عشرين دقيقة، على أهمية الوحدة، ونبذ الخلافات.

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