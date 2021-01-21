الفلبين تقترب من شراء لقاح «مودرنا» لكورونا

اقتربت الفلبين من إبرام صفقة مع شركة مودرنا للحصول على ما يصل إلى 20 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، حيث تسجل بعد العطلات ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج مانيلا.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كارليتو جالفيز، الذي يقود برنامج التطعيم، قوله في لقاء تليفزيوني اليوم الخميس، إن صفقة التوريد مع شركة موديرنا سوف تتم على الأرجح هذا الشهر.وقال إن الفلبين تتوقع أيضا تلقي كمية أقل من الجرعات من برنامج كوفاكس للتطعيم المدعوم من منظمة الصحة العالمية.يذكر أن الإصابات تتزايد خارج منطقة العاصمة مانيلا، وقالت وكيلة وزارة الصحة ماريا روزاريو فيرجير في نفس اللقاء التليفزيزني: "عاد الفلبينيون إلى الأقاليم خلال الأعياد وأقاموا احتفالات، ربما يكون ذلك قد ساهم في الزيادة".