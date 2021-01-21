بايدن يملأ البيت الأبيض بصور قادة ورموز (صور)

عقب انتقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إلى البيت الأبيض أمس الأربعاء، فقد قام على الفور بملء المكتب البيضاوي بصور لقادة أمريكيين، حيث اعتاد الساكن الجديد تهيئة الأجواء وتغيير الديكور من أجل 4 سنوات قادمة.المكتب البيضاوي مرادف لسلطة وجلالة الرئاسة الأمريكية، حيث يغير جميع الرؤساء الجدد ديكور الغرفة ذات الرمزية إلى حد كبير لإضفاء إحساس بشخصيتهم ونوع الرئاسة التي يأملون في الحصول عليها.ومن جهتها، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنه جرى تعليق صورة ضخمة لفرانكلين دي روزفلت، في إشارة واضحة لرئيس ساعد البلاد خلال أزمات كبيرة، وهو التحدي الذي يواجهه بايدن الآن أيضًا.كما جرى تعليق لوحات للرئيس السابق توماس جيفرسون ووزير الخزانة السابق ألكسندر هاملتون معلقة بالقرب من بعضهما البعض، حيث اختلف الرجلان كثيرًا وتم وضعهما معًا لتوضيح الفوائد التي تأتي من وجهات النظر المختلفة.وفي الغرفة وضعت أيضا لوحة لبنجامين فرانكلين، وتهدف إلى تمثيل اهتمام بايدن باتباع العلم، حيث تم وضعها بالقرب من صخرة القمر الموضوعة على رف الكتب لتذكير الأمريكيين بطموحات الأجيال السابقة.كما تحتوي الغرفة أيضًا على لوحات مقترنة للرئيسين السابقين جورج واشنطن وأبراهام لنكولن وتمثال نصفي للسيناتور السابق دانييل ويبستر، الذي دافع بقوة عن الاتحاد.وقال مكتب بايدن، إن اللوحات توأمت على أنها "سمات مميزة لكيفية اختلاف الآراء، المعبر عنها داخل حواجز الجمهورية باعتبارها ضرورية للديمقراطية".كما تم وضع تمثال نصفي للقس مارتن لوثر كينغ جونيور وروبرت ف. كينيدي حول مدفأة في المكتب، حيث غالبًا ما يشير بايدن إلى التأثير الذي أحدثه الرجلان على البلاد كجزء من حركة الحقوق المدنية.