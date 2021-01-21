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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

الخميس 21/يناير/2021 - 07:30 ص
طلاب
طلاب
ريم محمود
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ينشغل أولياء الأمور والمعلمين هذه الأيام بما سوف تفعله وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، في الامتحانات بعد قرار تأجيلها.

قالت مصادر لـ"الدستور"، إن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي سوف تٌقام من المنزل مثلما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقد تم الانتهاء من إعداد بنوك الاسئلة الخاصة بهم على أن يتم كافة التفاصيل الخاصة بالامتحانات والجدول بعد 20 فبراير المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الاتجاه لإقامة أبحاث بدلًا من الامتحانات مرفوض تماما من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ولن يتم إعادته مرة أخرى، مؤكدة أن امتحانات الشهادة الإعدادية سوف تٌقام في المدارس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ولكن إذا قلت أعداد الإصابة بفيروس كورونا سوف يتم إقامة امتحانات الترم الأول وفي حالة زيادتها سوف تتم الامتحانات على منهج الترم الثاني فقط، مشيرة إلى أن هذه التوقعات والتغيرات متغيرو حسب الظروف الكيفية لفيروس كورونا والجائحة التي تمر بها البلاد.

وأكدت المصادر أن امتحانات النقل سوف تتم بنسبة كبيرة ولكن ليست بطريقة "أون لاين"، ولكن حتى الآن لم تستقر الوزارة على الآلية التي يتم بها الامتحان أو التقييم للطلاب.

وبالرجوع للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، معلقًا على ما يتم تداوله بشأن إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير، قال في تصريح لـ"الدستور": "نحن لم نذكر أي شيء عن امتحانات بعد 20 فبراير لأن كل هذا يعتمد على تقدير الدولة للموقف الوبائي في ذلك الحين".

وأضاف الوزير: "بالتالي كل ما يتم تداوله استنتاجات أو اجتهادات أو اختراعات والدليل أننا لم نقل شيئا من هذا إطلاقا".

واستكمل: "المؤكد هو ضرورة تقييم الطلاب بشكل أو آخر وبشكل لا يحتمل الغش أو التحايل على التقييم لضمان التقييم العادل وتكافؤ الفرص"، مختتمًا:"الكيفية تخضع للتطورات في جائحة كورونا".

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