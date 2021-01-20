القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة يلتقي مسؤولين بالخارجية

أعلنت السفارة الليبية لدى القاهرة، اليوم، عن مواصلة الاجتماعات المكثفة مع مسؤولين من وزارة الخارجية المصرية لبحث الملفات العالقة بين البلدين الشقيقين، في إطار الدفع بالعلاقات الليبية المصرية وتوطيدها وفتح آفاق أوسع لها.وكشفت السفارة في بيان له عن عقد القائم بأعمال السفارة طارق مصباح الحويج اليوم اجتماعا مع السفير نبيل الحبشي مساعد وزير الخارجية المصرية لشؤون المراسم والسفير عمرو عباس مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج وممثلين عن إدارة شؤون ليبيا بوزارة الخارجية المصرية بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.وأكد السفير نبيل الحبشي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ومدى ترابطهم وضرورة العمل على تعزيز وترسيخ وتوطيد هذه العلاقة لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.وأوضحت السفارة أن اللقاء يأتي متابعة لما تم الاتفاق عليه بين وزارتي الخارجية في البلدين الشقيقين خلال زيارة أعضاء اللجنة الوطنية المصرية للملف الليبي أواخر ديسمبر الماضي، والتنسيق الدائم بين وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة ووزير الخارجية سامح شكري.وتم الاتفاق حسب البيان على استمرار عقد الاجتماعات تباعا لمعالجة وحلحلة كافة الملفات العالقة بين البلدين الشقيقين مشيرة الى أن هذا الاجتماع هو الثالث الذى تم بين السفارة الليبية بالقاهرة والإدارات ذات العلاقة بوزارة الخارجية المصرية.