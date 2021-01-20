1.7 مليار جنيه إسترليني دعما بريطانيا لإنشاء خطين للمونوريل بمصر

أكد تحالف بقيادة شركة بومباردييه للنقل إتمام صفقة مع الحكومة المصرية لإنشاء خطين جديدين للمونوريل بدعم 1.7 مليار جنيه إسترليني من وكالة تمويل الصادرات البريطانية، وهو أكبر مبلغ تمويل قدمته على الإطلاق لمشروع بنية تحتية في الخارج.وأعلنت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس- في بيان صحفي وزعته سفارة بريطانيا بالقاهرة اليوم الأربعاء- عن الضمان الحكومي، الذي سيدعم الوظائف التي تتطلب مهارات عالية في مدينة ديربيشاير بإنجلترا.وأضافت أنه تم اختيار تحالف بومباردييه كالمزايد المفضل للمشروع في قمة الاستثمار البريطانية-الأفريقية لعام 2020، وحصل على التمويل اللازم للوفاء بالعقد وبدء الإنتاج بضمان الوكالة البريطانية UKEF.وأوضحت وزيرة التجارة الدولية أنه يمكن لـ بومباردييه الآن الاستثمار في مركز التصنيع الخاص بها في ديربي حيث سيتم تصميم وبناء قطارات المونوريل المصرية، مشيرة إلى أنه سيكون هذا هو خط إنتاج العربات للسكة الأحادية الوحيد في المملكة المتحدة وسيدعم 100 وظيفة بريطانية في الشركة وغيرها في سلسلة التوريد في المملكة المتحدة.ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تستضيف فيه المملكة المتحدة مؤتمر الاستثمار الإفريقي اليوم (20 يناير 2021)، وهو أول مؤتمر استثمار دولي كبير لها كدولة تجارية مستقلة.