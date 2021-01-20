رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غدًا.. مي فاروق ضيفة أبلة فاهيتا في «لايڤ من الدوبلكس»

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:10 م
مي فاروق ضيفة أبلة
مي فاروق ضيفة أبلة فاهيتا
حسين الجندي
طباعة
تحل المطربة مي فاروق ضيفة على برنامج "لايڤ من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، غدا الخميس، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

تتحدث "مي" خلال اللقاء عن حياتها الشخصية والمهنية، وأبرز المواقف الطريفة التي جمعتها بزملائها في الوسط الفني، ورحتلها مع الغناء، كما تقدم العديد من الأغنيات خلال الحلقة.

يحل أيضا رامي عاطف دكتور العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، ضيفا خلال الحلقة، ليكشف أبرز الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون، فضلا عن كيفية علاجها، وتجنب التعرض لها مستقبلا.

كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

كما حققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

ظهرت أيضا الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

كيفية الاستعلام عن معاش المعلمين دفعة يناير 2021

المتهمة بحرق ضرتها في أطفيح: «عايشين في شقة واحدة وبغير منها»

وزير التعليم يكشف تفاصيل النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة

الصور

image description

إزالة حالة تعدى بطريق الهويس بدمياط

image description

فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

image description

تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

image description

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

وزير التعليم يكشف تفاصيل النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أزياء بايدن وزوجته ونائبته خلال حفل التنصيب بتوقيع مصممين أميركيين

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة «2»
المزيد

الثقافة

انطلاق معرض مونوجرافيا لوفاء ياديس «أونلاين»

غدًا.. مناقشة «أمومة» لمصطفى البلكي بموقع ذاكرة القصة

وَهْم الخصوصية فى العالم الرقمى.. «العبودية مقابل الأمن».. كتاب يكشف أساليب سيطرة التكنولوجيا على البشر

عماد غزالي في ذكرى رحيل فتحي سعيد: «صوته لا يفارقني»