السودان: لن نقبل بوساطة فى استرداد أرضنا من إثيوبيا

نفى عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني صديق تاور، وجود نزاع بين السودان وإثيوبيا، مؤكدا أن ما حدث من تطورات بالحدود الشرقية بولاية القضارف هو استرداد لأراض سودانية ظلت خارج سيطرة الدولة لمدة 25 عاما مستباحة من ميليشيات إثيوبية وبتواطؤ وتفريط كبير من النظام البائد بقيادة عمر البشير.وأكد تاور لدى مخاطبته جماهير مدينة كادقلي، للاحتفال بعيد الاستقلال الذكرى 65، أن الدولة لن تفرط فى أي أرض سودانية كما أنهم لن يستجيبوا لأي وساطة تتحدث عن نزاع في الحدود وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.وأشار تاور إلى أن مشكلة الحدود محسومة ومرسومة منذ عام 1902م، مؤكدا أن الحكومة لن تقبل التزييف ولو مجرد نقاش في هذا الموضوع.وأشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي بدور القوات المسلحة وشهدائها التي هي صمام الأمان وحماية للوطن ومكتسباته، مؤكدا حرص الدولة على استتباب الأمن والاستقرار.