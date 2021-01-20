رسميًا.. جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة

ووصف الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، ما يجري في الوقت الحالي من مراسم تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، بأنه "يوم جديد في أمريكا".وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن عبارة بايدن تعد أول تدوينة له على موقع التغريدات المصغر "تويتر" في يوم تنصيبه، بعد لحظات من مغادرة دونالد ترامب العاصمة واشنطن للمرة الأخيرة رئيسًا للبلاد.