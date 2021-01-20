بايدن ونائبته يصلان منصة «الرئيس 46» بالكونجرس

وصل الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الأربعاء، إلى مقر الكونجرس؛ لبدء مراسم تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، برفقة زوجته، ونائبته كاميلا هاريس.وتشهد ساحة الكونجرس تأهبًّا أمنيًا مركّزًا من قبل الشرطة والحرس الوطني، تحسبًا لوقوع أي تظاهرات من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.وغادر الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، البيت الأبيض إلى مقر معيشته في فلوريدا، بشكل مخالف لمراسم التنصيب المتعارف عليها.