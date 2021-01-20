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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تردد قناة سي بي سي دراما على نايل سات 2021

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:46 م
قناة سي بي سي دراما
قناة سي بي سي دراما
شيماء حسين
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يحتل تردد قناة سي بي سي دراما على نايل سات 2021 نسبة مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل؛ حيث يبحث مشاهديها عن كيفية ضبطها لما لتقدمه من برامج ومسلسلات وأفلام مميز عبر مجموعة قنواتها لذلك يستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي كيفية ضبط إشارة بثها وأبرز البرامج والبىامج التي تعرض عبر شاشتها.

تردد قناة سي بي سي دراما على نايل سات 2021

غيرت إدارة مجموعة قنوات cbc ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات منذ الساعات الأولى من العام الجديد حتى تظهر بصورة مرئية وصوت ذو جودة عالية يليق بمشاهديها حيث أصبح تردد قناة سي بي سي بي سي على النايل سات 11785 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 بينما يمكن لمشاهدين برامج الطبخ متابعة قناة سي بي سي سفرة عبر ترددها الجديد 11390 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 فيما يمكن لمتابعي المسلسلات ضبط تردد قناة سي بي سي دراما عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد 11488 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 


أبرز برامج مجموعة قنوات cbc 

يمكن لربات البيوت والمقبلين على الزواج والمتزجات حديثا متابعة برامج الطبخ عبر شاشة قناة cbc سفرة حيث تقدم برامج مميزة أشهرها شبكة و سنارة و حلو وحادث و برنامج أميرة في المطبخ كما يمكن لمتابعي البرامج الترفيهية عبر شاشة cbc حيث تقدم برنامج معكم منى الشاذلي وبرنامج هنا العاصمة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والبرنامج الكوميدي الساخر أبلة فاهيتا والبرنامج الاجتماعي الستات ميعرفوش يكذبوا الذي يقدمه منى عبد الغني ومفيدة شيحه. 

أبرز المسلسلات التي تعرض عبر شاشة cbc 

يبحث الكثير من الجمهور عبر المنصات الإلكتروني عن تردد قناة سي بي سي دراما على نايل سات 2021 لمتابعة مجموعة من أجمل الأعمال الدرامية التي عرضت خلال الموسم الرمضاني في السنوات الأخيرة الماضية أبرزها مسلسل حواري بوخارست ومسلسل مريم ومسلسل العملية مسي ومسلسل ظل الرئيس ومسلسل يوميات زوجة مفروسة 

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