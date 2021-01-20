غرق 43 شخصًا على الأقل قبالة سواحل ليبيا وإنقاذ 10 آخرين

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، مصرع 43 شخصًا على الأقل، إثر غرق زورق مهاجرين قُبالة الشواطئ الليبية، في حين تم إنقاذ 10 أشخاص آخرين.وأعربت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، في بيان مشترك مساء اليوم عن حزنهما العميق للحادث الذي وقع مساء أمس الثلاثاء.أشار البيان إلى أن الحادث هو الأول في 2021 في شرق المتوسط وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 43 شخصًا.